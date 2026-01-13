В кофе обнаружены вещества, регулирующие уровень сахара в крови

Обжаренный кофе может оказывать влияние не только на бодрость, но и на регуляцию уровня сахара в крови. Ученые обнаружили в нем ранее неизвестные соединения, способные подавлять ?-глюкозидазу — ключевой фермент, участвующий в расщеплении углеводов и развитии диабета 2 типа. Некоторые из этих веществ оказались более активными, чем широко применяемые противодиабетические препараты.Исследование провела группа под руководством Минхуа Цю из Куньминского института ботаники Китайской академии наук. Результаты опубликованы в журнале Beverage Plant Research.Ученые выявили три соединения, сильно подавляющих активность ?-глюкозидазы. Этот фермент напрямую влияет на скорость поступления сахаров в кровь, поэтому его ингибирование рассматривается как один из подходов к терапии диабета 2 типа. Обнаруженные молекулы относятся к классу дитерпеновых эфиров и были выделены из обжаренных зерен Coffea arabica.Для их поиска команда разработала трехэтапный аналитический подход, сочетающий хроматографию, ядерно-магнитный резонанс и масс-спектрометрию. Сначала экстракт был разделен на 19 фракций, каждая из которых анализировалась методом ЯМР и тестировалась на ингибирование фермента. Наиболее активными оказались фракции Fr.9–Fr.13. В одной из них исследователи обнаружили характерные альдегидные группы, а последующая очистка позволила выделить три ранее неизвестных соединения, получивших названия каффальдегиды A, B и C.Все три каффальдегида продемонстрировали выраженное ингибирующее действие на ?-глюкозидазу. Их значения IC?? составили 45,07; 24,40 и 17,50 мкМ, что свидетельствует о более высокой активности по сравнению с препаратом акарбозой, использующимся в клинической практике. IC?? (half maximal inhibitory concentration) — это концентрация вещества, при которой активность фермента подавляется на 50 %. Она измеряется в микромолях (мкМ) и используется для сравнения эффективности ингибиторов: чем меньше значение IC??, тем сильнее и эффективнее вещество.Дополнительный анализ выявил еще три новых родственных соединения, присутствующих в кофе в следовых количествах. По данным исследователей, эти вещества ранее не описывались в научных базах данных.Авторы считают, что предложенный метод позволяет быстрее и экологичнее находить биологически активные соединения в сложных пищевых продуктах. Полученные результаты открывают перспективы для разработки функциональных продуктов и нутрицевтиков на основе кофе, направленных на контроль уровня глюкозы в крови. В дальнейшем ученые планируют изучить безопасность и эффективность новых соединений в экспериментах in vivo.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки