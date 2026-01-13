Раскрыт неожиданный союзник похудения

Диетолог Дани Борхес заявил, что людям, которые хотят сбросить лишний вес, но при этом не могут отказаться от перекусов, между основными приемами пищи стоит употреблять попкорн. Полезные свойства этого неожиданного союзника похудения он раскрыл в беседе.«Исследование, проведенное химическим факультетом Университета Скрантона в Пенсильвании, показало, что преимущество употребления попкорна заключается в том, что мы едим цельное необработанное зерно, что помогает насытиться и способствует снижению веса, подавляя неконтролируемую тягу к еде», — пояснил Борхес.Диетолог Дани Борхес заявил, что людям, которые хотят сбросить лишний вес, но при этом не могут отказаться от перекусов, между основными приемами пищи стоит употреблять попкорн. Полезные свойства этого неожиданного союзника похудения он раскрыл в беседе с изданием Terra.«Исследование, проведенное химическим факультетом Университета Скрантона в Пенсильвании, показало, что преимущество употребления попкорна заключается в том, что мы едим цельное необработанное зерно, что помогает насытиться и способствует снижению веса, подавляя неконтролируемую тягу к еде», — пояснил Борхес.

