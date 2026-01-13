Стресс перед операцией усиливает боль и увеличивает время восстановления

Как сообщают исследователи в журнале Anesthesiology, люди, испытывающие стресс перед операцией, страдают от более сильной боли после нее и дольше восстанавливаются. Даже умеренный уровень стресса может повлиять на восстановление, заявили они.Исследователи обнаружили, что более 40% пожилых людей, готовящихся к серьезной операции, сообщили об умеренном или высоком уровне стресса, аналогичном тому, который наблюдается у пациентов с запущенным раком.По мнению специалистов, хирургическая бригада могла бы помочь пациенту лучше перенести операцию, оценив уровень стресса у него до операции и предложив различные способы его снятия.«Как анестезиолог, я несу ответственность за безопасность пациента, но у пациентов тоже есть свои проблемы», — заявила доктор Лия Акер из Медицинской школы Университета Дьюка в Дареме, Северная Каролина.В рамках нового исследования ученые использовали цифровую анкету для измерения уровня стресса у 132 пациентов в течение трех минут в период с ноября 2022 года по февраль 2024 года.«Опрос занимает всего несколько минут и позволяет нам понять, что для них наиболее важно, чтобы мы могли адаптировать беседы или простые меры, способные изменить ситуацию к лучшему», — сказала Акер.Наиболее распространенные опасения пациентов касались изменений сна и аппетита, общения с медицинскими работниками и семейных обязанностей.В разделе для открытых комментариев пациенты писали о своих опасениях по поводу финансов, ремонта дома, потери независимости и состояния страны, а также о том, как им удается не отставать от занятий, которые приносят им радость и смысл, таких как путешествия, концерты и гольф.Интересно, что, как выяснили исследователи, количество тревог, которые человек приносит в операционную, имеет большее значение, чем интенсивность его стресса.Аккер описал этих пациентов как «перегруженных», у которых накапливалось множество мелких факторов, препятствующих выздоровлению.Исследователи обнаружили, что пациенты с более высоким уровнем стресса чаще оставались в больнице дольше после операции и испытывали более сильную послеоперационную боль. Кроме того, у них был более высокий риск развития делирия после операции.Исследование показало, что вероятность развития делирия у пациента увеличивалась на 19% при каждом дополнительном стрессовом факторе.Делирий — внезапное состояние спутанности сознания — является одним из наиболее серьезных послеоперационных осложнений у пожилых людей, заявили исследователи. Он увеличивает стоимость их стационарного лечения и повышает долгосрочный риск развития деменции.Исследователи утверждают, что пациенты, находящиеся в состоянии сильного стресса, могут истощить себя перед операцией, пытаясь справиться со всеми своими тревогами. Это может повлиять на их сон, а плохой сон связан с усилением боли.Аккер отметила, что будущие исследования могли бы выяснить, оказывают ли определенные источники стресса более сильное влияние на результаты хирургических операций, и могли бы хирургические бригады помочь пациентам, справившись со стрессом до дня операции.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки