Употребление томатов может помочь защититься от заболеваний десен

Недостаточное потребление ликопина — питательного вещества, содержащегося в помидорах и других красных фруктах, — связано со значительно более высоким риском заболеваний десен у пожилых людей.По данным исследователей, чья статья была опубликована в журнале The Journal of nutrition, health and aging, у пожилых людей, получающих достаточное количество ликопина, на 67% ниже вероятность развития тяжелых заболеваний десен.«В целом, недостаточное потребление ликопина являлось фактором риска развития пародонтита», — заключила исследовательская группа под руководством Кэтрин Квонг из Коннектикутского колледжа в Нью-Лондоне, штат Коннектикут.В рамках нового исследования ученые проанализировали данные более чем 1200 пожилых людей, принявших участие в Национальном исследовании здоровья и питания в период с 2009 по 2014 год. Возраст респондентов варьировался от 65 до 79 лет.Они прошли стоматологический осмотр и заполнили анкету о питании.Исследователи определили достаточное потребление ликопина как более 8000 микрограммов в день. По данным Университета Иллинойса в Урбана-Шампейн, одна чашка приготовленных помидоров содержит около 7300 микрограммов ликопина.Согласно данным Northwell Health, к другим продуктам, богатым ликопином, относятся красный перец, арбуз, хурма и грейпфрут.Почти у половины участников (49%) наблюдались заболевания десен различной степени тяжести, а около 78% не получали достаточного количества ликопина с пищей.Исследователи обнаружили, что у мужчин вероятность развития заболеваний десен на 73% выше, чем у женщин, и это связано с недостаточным потреблением ликопина.Исследование также показало, что у пожилых чернокожих риск развития тяжелых заболеваний десен почти втрое выше, чем у пожилых белых, то есть более чем в 2,8 раза выше.Исследователи пишут, что недостаток ликопина может объяснить это расовое различие в распространенности заболеваний десен.«Потребление ликопина значительно выше у неиспаноязычных белых людей, в то время как распространенность тяжелых заболеваний пародонта ниже», — написали исследователи.В целом, результаты свидетельствуют о том, что ликопин может быть важным фактором в профилактике заболеваний десен.«Наши результаты показывают, что в будущих стратегиях профилактики заболеваний пародонта следует учитывать целенаправленные диетические вмешательства с учетом расовой принадлежности и пола», — написали исследователи.Однако, как отметили исследователи, исследование не смогло объяснить, почему ликопин может быть полезен для здоровья полости рта, а также будет ли ликопин, принимаемый в качестве добавки, столь же эффективен, как и при употреблении этого питательного вещества с пищей.Исследователи заявили, что для подтверждения способности ликопина защищать здоровье десен необходимы клинические испытания.

