Снижение веса нормализует состояние жировой ткани на клеточном уровне

Хорошо известно, что ожирение обычно приводит к воспалению и дисфункции жировой ткани, что повышает риск развития метаболических заболеваний, таких как диабет и сердечно-сосудистые заболевания.Также хорошо известно, что снижение веса уменьшает риск развития этих заболеваний. Однако оставалось неясным, можно ли восстановить здоровую жировую ткань путем снижения веса. Другими словами, сохраняет ли жировая ткань «память» об ожирении после похудения?Новое исследование, проведенное под руководством Анны Лофт, Йеспера Груда Ската Мадсена и профессора Сюзанны Мандруп из Университета Южной Дании, проливает свет на процессы, происходящие в жировой ткани во время снижения веса. Исследование было опубликовано в журнале Nature Metabolism.Все трое являются ведущими исследователями Центра передового опыта ATLAS, который изучает молекулярные механизмы, определяющие изменения в печени и жировой ткани в ответ на ожирение и снижение веса. Эти знания важны, поскольку вызванная ожирением дисфункция этих двух тканей приводит к развитию метаболических заболеваний, таких как диабет и сердечно-сосудистые заболевания.Используя передовые методы анализа отдельных клеток, исследователи тщательно изучили клеточные и молекулярные изменения в жировой ткани пациентов с тяжелым ожирением на трех ключевых этапах:Когда пациентам впервые назначали операцию по шунтированию желудка.После умеренной потери веса на 5–10% за счет изменения рациона питания, непосредственно перед операцией.Два года после операции, после значительной потери веса на 20–45%.«Когда мы проанализировали образцы жировой ткани, взятые через два года после операции, после значительной потери веса, изменения оказались поразительными. Количество иммунных клеток значительно уменьшилось, а количество нескольких типов иммунных клеток снизилось до уровня, обычно наблюдаемого у худых людей. Это одно из наиболее важных улучшений после снижения веса, поскольку иммунные клетки способствуют воспалению и снижению чувствительности к инсулину в жировой ткани. Эта локальная инсулинорезистентность может повлиять на весь организм и со временем увеличить риск развития диабета 2 типа и других заболеваний, связанных с ожирением. Поэтому снижение воспаления и количества иммунных клеток – это очевидная польза для здоровья», - объясняет Лофт.Исследователи также отметили значительное увеличение количества клеток кровеносных сосудов, что, вероятно, способствует более эффективной доставке кислорода и питательных веществ к жировой ткани — еще одна положительная адаптация. Кроме того, экспрессия генов во всех типах клеток нормализовалась до уровня, характерного для худощавого организма.Но что насчет фазы умеренного снижения веса? Клинически известно, что даже 5-процентное снижение веса улучшает общую чувствительность организма к инсулину. Поэтому команда исследователей изучила соответствующую жировую ткань.«На данном этапе мы не наблюдали снижения уровня воспаления, — говорит Лофт. — Это означает, что улучшение чувствительности к инсулину вряд ли обусловлено уменьшением воспаления в жировой ткани».По словам Сюзанны Мандруп, давно известно, что умеренное снижение веса приносит пользу здоровью, но до сих пор неясно, улучшается ли при этом состояние самой жировой ткани.«Используя технологии анализа отдельных клеток, мы наблюдали увеличение количества определенного типа преджировых клеток и повышение активности генов, способствующих образованию новых жировых клеток», — объясняет Мандруп. «Это говорит о том, что умеренное снижение веса может способствовать образованию новых и более здоровых жировых клеток, что может способствовать улучшению чувствительности к инсулину».«Наше исследование показывает, что даже умеренное снижение веса у этих пациентов может положительно сказаться на здоровье жировой ткани. После значительной потери веса жировая ткань в значительной степени напоминает ткань худых людей, что позволяет предположить, что «память» об ожирении не так устойчива, как считалось ранее», - заключают авторы.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки