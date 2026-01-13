Резкая усталость при нагрузках - признак постковидного синдрома

Ученые говорят о том, что внезапно появившаяся непереносимость физических нагрузок может считаться симптомом постковидного синдрома. Такое мнение высказали эксперты из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.Постковидным синдромом называют сохранение некоторых симптомов коронавируса через много недель и даже месяцев после заражения. К примеру, боли в мышцах, упадок сил, чрезмерная усталость и перепады настроения. Список симптомов постковидного синдрома постоянно увеличивается и видоизменяется, так как это расстройство всё ещё является малоизученным. И вот ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско полагают, что внезапно появившаяся непереносимость физических упражнений - тоже одно из характерных проявлений данного синдрома.Постковидный синдром способен лишать людей их привычной физической формы, причём из-за него они теряют те достижения, которых добились за 10 лет. Предыдущие исследования показывали, что головные боли, усталость и спутанность сознания чаще всего являются признаками постковидного синдрома, но теперь его жертвы жалуются и на проблемы с занятиями спортом.Правда, пока довольно сложно выяснить, насколько это распространённое явление. Однако его появление весьма логично, поскольку постковидный синдром часто приводит к усталости, которая возникает без всяких усилий. А такая усталость определённо препятствует занятиям спортом.

