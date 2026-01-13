Продукты с кверцетином облегчают боль при артрите: самые полезные

Продукты, богатые противовоспалительным растительным пигментом кверцетином, могут облегчать неприятные симптомы, свойственные артриту: например, суставные боли, отеки.Понятие «артрит» подразумевает многообразные заболевания, ассоциированные с суставным воспалением, болью и потерей нормальной подвижности. Лекарства от этого состояния нет, существуют лишь способы, позволяющие облегчать дискомфортные симптомы, возникающие при обострении. Именно таких обострений при артрите важно не допускать, и питание, повседневный рацион оказывают большое влияние на способность человека контролировать имеющийся артрит.«Повседневное питание, пищевые привычки могут играть ключевую роль в том, как ваше тело справляется с артритом. Некоторые продукты обладают противовоспалительным действием и могут быть полезными для уменьшения боли и скованности. В частности, к таковым относятся продукты, содержащие кверцетин».Терапевт Тамара Ильинская заметила в комментарии для «МедикФорум», что кверцетин представляет собой растительный ингредиент биофлавоноид – в большом количестве его содержат чеснок, лук. На человеческий организм он может влиять как очень сильный антиоксидант, сокращающий или даже прекращающий воспалительные процессы. Имеются данные ряда исследований, которые говорят, что благодаря действию кверцетина у людей с ревматоидным артритом уменьшается болевая симптоматика, улучшается подвижность.Если говорить о продуктах, содержащих кверцетин, то самыми полезными в качестве его источника являются чеснок, лук, лук-порей, кале, помидоры, брокколи, черника, яблоки – в них присутствуют очень высокие дозы противовоспалительного вещества.

