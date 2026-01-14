Врач предостерег от принятия горячего душа в холодную погоду

Терапевт Дональд Грант предостерег от принятия горячего душа в холодную погоду.Грант отметил, что зимой очень приятно принять горячую ванну или душ, но увлекаться ими не стоит. Он пояснил, что в холодное время года кожа и так обезвожена из-за отопления в помещениях и мороза на улице. Воздействие горячей воды усиливает этот эффект, так как лишает ее полезных масел, удерживающих воду. «По возможности, выбирайте теплую или чуть теплую воду. Это касается и умывания лица, и мытья рук», — дал совет врач.Он добавил, что для увлажнения кожи в зимние месяцы полезно пить достаточно воды и использовать крем для тела без агрессивных веществ в составе. Также врач призвал не забывать в холодное время года пользоваться солнцезащитными средствами.

