Долгое эхо ковида: выявлен новый побочный эффект вакцин

Группа японских ученые призвала приостановить использование мРНК-вакцин от COVID-19 из-за рисков на фоне длительного сохранения их компонентов в организме человека. Как сообщает АиФ со ссылкой на научные публикации, следы препаратов от коронавируса потенциально опасны при переливании донорской крови или трансплантации органов.Речь, в первую очередь, о мРНК-вакцинах компаний Pfizer и Moderna, которые в России не использовались. Их работа базируется на поставке в клетки мРНК, которая кодирует S-белок коронавируса, запуская иммунный ответ. Уже в период пандемии массовое применение данной технологии вызывало дискуссии в научных и медицинских кругах, а теперь сомнений стало ещё больше.Согласно японскому исследованию, кровь привитых от COVID-19 пациентов на протяжении многих лет сохраняет остаточные элементы вакцин, такие как шиповидный белок коронавируса, липидные наночастицы и матричная РНК. Первый из них нередко провоцирует тромбообразование и оказывает нейротоксичное действие, а липидные наночастицы вызывают в организме воспаления – источник новых заболеваний.Особо пристально авторы работы сосредоточились на проблеме передачи этих компонентов через донорскую кровь либо пересаженные органы и ткани. Таким образом создаются серьёзные риски для здоровья реципиентов.Ученые напоминают: мРНК-вакцины ранее применялись лишь для терапии тяжелобольных онкологических пациентов. В пандемию эту технологию внедрили для иммунизации здорового населения, не произведя достаточной оценки последствий. Авторы исследования призывают к тщательному изучению последствий таких вакцин и пересмотру условий их применения.

