Гликация организма: как избыток сахара ускоряет старение и замедляет работу мозга

Многим знакомо чувство, когда после обеда мозг будто впадает в спячку. Или когда рука сама тянется за шоколадкой, чтобы «перезагрузиться», а в итоге получаешь лишь кратковременный всплеск энергии и новую порцию усталости. В этом привыкли винить стресс и недосып, но часто за «туманом в голове» и преждевременными морщинами стоит тихий и коварный процесс — гликация. «Вечерняя Москва» узнала у врача-косметолога, хирурга, кандидата медицинских наук Алевтины Атагишиевой, что это за «сахарная ржавчина» и как она незаметно забирает энергию и молодость организма.Что такое гликацияГликация — это неферментативное прикрепление сахара (глюкозы, фруктозы) к молекулам белков.Представьте, что молекулы сахара (глюкозы) в крови — это липкий сироп, а наши белки — коллаген в коже, гемоглобин в крови, белки в клетках мозга — это строительные кирпичики организма. Когда сахара становится слишком много, он начинает хаотично «склеиваться» с этими белками. Этот процесс и называется гликацией, — объяснила доктор.В результате образуются вредоносные соединения — продукты конечного гликирования, или AGE-продукты (Advanced Glycation End-products), рассказала эксперт:Сначала их немного, и организм справляется. Но со временем они накапливаются, словно ржавчина, разъедая нас изнутри. Они делают ткани жесткими, сосуды — хрупкими, а кожу — тусклой и дряблой. Но самое опасное происходит там, где мы этого не видим, — в нашем мозге.Как гликация влияет на мозгГоловной мозг — главный потребитель глюкозы. Ему нужно около 20 процентов всей энергии, которую получает организм, отметила доктор:Но здесь, как и с любым топливом, важна мера. Избыток сахара из друга превращается во врага.AGE-продукты, по словам специалиста, влияют на мозг следующим образом:«Склеивают» нейроны. Нарушается передача сигналов между клетками мозга. Мысли становятся медленными, человеку трудно сконцентрироваться, ухудшается память.Разрушают сосуды. Кровоснабжение мозга снижается, клетки недополучают кислород и питательные вещества. Появляется хроническая усталость и головные боли.Запускают воспаление. Мозг буквально «перегревается» от окислительного стресса, что ускоряет старение его клеток.Современные исследования, которые регулярно публикуются в авторитетных медицинских изданиях, напрямую связывают высокий уровень гликации с риском развития деменции и болезни Альцгеймера. По сути, сладкая жизнь в прямом смысле слова может привести к угасанию разума, — подчеркнула собеседница «ВМ».Тревожные звоночки: как понять, что процесс запущенГликация действует скрыто, отметила врач. Однако есть несколько признаков, которые могут указать на то, что уровень сахара в организме хронически повышен:постоянная усталость и «туман в голове»;кожа становится сухой, теряет упругость, появляются ранние морщины;тяга к сладкому становится навязчивой;раны и царапины заживают дольше обычного;периодически возникает сильная жажда;память и внимание начинают подводить.Самый точный способ проверить уровень гликации — сдать анализ на гликированный гемоглобин (HbA1c). Он покажет средний уровень сахара в крови за последние 2–3 месяца, — советует доктор.Как остановить процесс гликацииПо мнению специалиста, проблема гликации требует системного подхода, потому что она затрагивает и внутренние органы, и внешнюю привлекательность.Борьба с гликацией — это не просто отказаться от десерта. Это целостная перестройка образа жизни, где каждый элемент работает на омоложение организма на клеточном уровне, — подчеркнула Атагишиева.Вернуть ясность ума и замедлить старение можно, следуя простым правилам, заверила эксперт:Сократить скрытый сахар. Проблема не только в тортах. Белый хлеб, макароны из мягких сортов пшеницы, пакетированные соки, готовые соусы и сладкие йогурты — все это источники быстрых углеводов. Читайте этикетки и выбирайте продукты с низким гликемическим индексом.Добавить «умные» жиры и белки. Омега-3 (жирная рыба, авокадо, орехи, льняное масло) и качественный белок (бобовые, птица, киноа) замедляют всасывание глюкозы, защищая сосуды и мозг.Двигаться каждый день. Физическая активность — лучший способ заставить клетки эффективно использовать глюкозу. Даже 20-минутная прогулка после еды снижает уровень сахара в крови на 20–30 процентов.Пить достаточное количество воды. Вода — естественный детокс-инструмент. Она помогает выводить из организма продукты распада, в том числе и вредные AGE-продукты. Норма — около 30 миллилитров на один килограмм веса.Включить в рацион антигликанты. Некоторые продукты — это настоящие защитники наших белков. Куркума, корица, зеленый чай, имбирь, чеснок, ягоды, брокколи и лимон помогают блокировать процесс «засахаривания».Управлять стрессом и сном. Хронический стресс и недосып повышают уровень кортизола — гормона, который провоцирует скачки сахара в крови. Здоровый сон 7–8 часов и практики релаксации, такие как медитация, йога, дыхательные упражнения — это не роскошь, а мощная инвестиция в здоровье мозга.Гликация — процесс, который можно и нужно контролировать. На ранних стадиях он обратим. Стоит лишь изменить свои привычки, и вы почувствуете, как мозг «проснется»: вернутся энергия, концентрация и легкость мышления. Осознанный подход к питанию и образу жизни — это лучший способ сохранить молодость не только тела, но и разума, — заключила врач.Головной мозг человека прочно защищен гематоэнцефалическим барьером, и в него с трудом могут проникнуть паразиты. Однако это все же возможно. Какие симптомы сигнализируют о «непрошенных гостях» в мозге, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.

