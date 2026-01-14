У людей с хронической усталостью наблюдается нарушение клеточной структуры

Нарушение функции ионных каналов является характерной биологической особенностью миалгического энцефаломиелита/синдрома хронической усталости (МЭ/СХУ), что стало долгожданным подтверждением для сотен тысяч австралийцев, живущих с этим изнурительным заболеванием. Австралийские исследователи обнаружили, что важная клеточная структура, ответственная за транспорт кальция, ионный канал TRPM3, имеет дефект в иммунных клетках людей с МЭ/СХУ.Нарушение функции ионных каналов является характерной биологической особенностью миалгического энцефаломиелита/синдрома хронической усталости (МЭ/СХУ), что обеспечивает долгожданное подтверждение диагноза для сотен тысяч австралийцев, страдающих этим изнурительным заболеванием.Новое исследование Университета Гриффита выявило, что важнейшая клеточная структура, отвечающая за транспорт кальция, ионный канал TRPM3, имеет дефект в иммунных клетках людей с синдромом хронической усталости (СХУ).Директор и ведущий автор исследования, профессор Соня Маршалл-Градисник из Национального центра нейроиммунологии и новых заболеваний (NCNED) при Университете Гриффита, заявила, что TRPM3 играет важную роль в транспорте кальция в клетки, правильной регуляции реакций в организме, иммунной функции и поддержании нормального клеточного баланса.«Когда этот механизм дает сбой, клетки не могут нормально функционировать, поскольку передача сигналов кальция необходима для здоровой работы иммунных клеток», — сказала Маршалл-Градисник. «Наши результаты предоставляют четкие и неопровержимые научные доказательства того, что ионные каналы TRPM3 функционируют неправильно у людей с синдромом хронической усталости».Используя проверенную методику, команда подтвердила значительное и воспроизводимое снижение активности TRPM3 у пациентов с ME/CFS по сравнению со здоровыми людьми, независимо от места проведения исследования, лаборатории или оператора.Профессор Маршалл-Градисник заявила, что воспроизведение результатов в другой лаборатории, расположенной на расстоянии более 4000 километров, показало, насколько надежным является это открытие.Ведущий автор исследования Этианн Сассо заявила, что это открытие укрепило глобальные научные усилия по изучению синдрома хронической усталости и подтвердило жизненный опыт пациентов, которые долгое время боролись за признание своей проблемы.«Эти результаты предоставляют дополнительные доказательства необходимости разработки диагностического теста для ME/CFS, а также помогут нам определить новые терапевтические мишени, которые в конечном итоге могут привести к созданию методов лечения, улучшающих клеточные функции и общее качество жизни пациентов», — сказала она.Сассо сказала, что люди с синдромом хронической усталости (СХУ) сталкивались со стигматизацией, недоверием и неопределенностью, а исследование показало, что их клетки ведут себя по-разному, причем эти различия можно измерить.«Неисправные ионные каналы действуют как „заклинившие двери“, препятствуя поступлению в клетки необходимого им кальция», — сказала она.Питер Смит, врач, лечащий пациентов с синдромом хронической усталости (СХУ), отметил, что полученные результаты являются важным шагом вперед для медицинской практики.«Это исследование предоставляет конкретные биологические доказательства, подтверждающие то, о чем пациенты говорили на протяжении десятилетий», — сказал он. «Знание о наличии измеримой клеточной дисфункции помогает нам признать синдром хронической усталости как реальное медицинское состояние и повышает уверенность в оказании медицинской помощи пациентам. Этот прорыв вселяет реальную надежду на будущие варианты лечения».Симптомы синдрома хронической усталости (СХУ) включали сильную, постоянную истощенность; недомогание после физической нагрузки, боль, когнитивные нарушения, головокружение, нестабильность температуры и повышенную чувствительность к внешним раздражителям, что серьезно ограничивало повседневную деятельность, учебу, работу и участие в социальной жизни.

