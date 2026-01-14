Нарколог перечислил неэффективные способы бросить пить

Врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев перечислил нерабочие стратегии борьбы с алкогольной зависимостью.Исаев назвал неэффективными большинство способов, с помощью которых алкоголиков пытаются заставить бросить пить. «Прямые угрозы, ультиматумы, скандалы и попытки контролировать дозу обычно дают обратный эффект — только усиливают сопротивление», — заявил врач.Нарколог объяснил, что зависимость меняет структуру мозга и влияет на то, как человек принимает решения и думает. По его словам, человек с зависимостью не в состоянии взять себя в руки и отказаться от алкоголя, так как у него деформирована система мотивации и воля. В этом случае, по мнению нарколога, преодолеть зависимость можно только при помощи специалистов и комплексной терапии.При этом Исаев убежден, что на ранних стадиях разговоры с родственниками и друзьями могут быть полезными. Однако врач призвал вести их, когда человек трезв и спокоен. «Задавайте открытые вопросы, показывающие вашу заботу и озабоченность: "Я заметил, что после употребления алкоголя у тебя случаются провалы в памяти. Это тебя беспокоит?", "Как ты сам оцениваешь свое употребление алкоголя за последний год?", "Что хорошего дает тебе алкоголь? А что плохого или что ты теряешь из-за него?"» — посоветовал эксперт варианты вопросов.Исаев также рекомендовал не спасать близкого человека от неприятностей, которые возникают из-за алкоголя. Врач объяснил, что это не помогает, а, напротив, мешает человеку осознать негативное влияние спиртного на жизнь.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки