Кому не следует есть полезную морскую капусту: врач Антонова

Морская капуста (ламинария) обладает рядом полезных свойств, но употреблять ее детям, а также взрослым людям с некоторыми проблемами со здоровьем не рекомендуется, сообщила врач Наталья Антонова.В интервью врача-эндокринолога Натальи Антоновой прозвучало объяснение, кому не следует есть полезную морскую капусту.«Есть несколько противопоказаний к употреблению морской капусты. В частности, людям, у которых есть заболевания ЖКТ и пищевые аллергии, не рекомендуется злоупотреблять данным продуктом», - сказала медикТакже Антонова напомнила, что морепродукты и водоросли богаты йодом – этот микроэлемент принимает непосредственное участие в выработке гормонов щитовидной железы. При их недостатке продукты с йодом показаны к включению в рацион, однако если у человека имеется гиперфункция щитовидки, гипертиреоз, излишек йода может лишь вредить.«При гиперфункции щитовидной железы пациентам противопоказана морская капуста», - подчеркнула эксперт.Кроме того, добавила медик, есть полезную морскую капусту не следует людям с пониженной свертываемостью крови. Такой запрет связан с содержанием в ламинарии компонента фукоидана, который обладает кроверазжижающим действием.Еще один совет врача: не кормить морской капустой детей младше трех лет – в их организме недостает ферментов, необходимых для ее переваривания. Взрослым людям, не имеющим противопоказаний, употреблять продукт нужно в количестве, не превышающем 100 граммов в сутки.

