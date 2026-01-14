Недостаточный сон смертельно опасен для пожилых людей

Журнал Plos Medicine: учеными установлена опасность недостатка сна для пожилых людей.Исследователи, представляющие Университетский колледж Лондона (University College London), пришли к заключению, что недосып в определенном возрасте становится смертельно опасным.«Сон продолжительностью менее пяти часов в сутки повышает риск преждевременной смерти пожилых людей на четверть», - цитирует ученых Plos Medicine.По словам ведущего автора проекта, доктора Северин Сабиа, недостаток сна ассоциируется с более весомой подверженностью болезням сердца, раку, диабету. Специалисты вычислили, что риск этих заболеваний, укорачивающих жизнь, возрастает при недосыпе в пожилые годы жизни на 40 процентов.В рамках исследования были проанализированы данные 7864 человек старше 50 лет, которые собирались на протяжении 25-летних наблюдений. Ученые отслеживали связку режима сна и проблем со здоровьем. Научные эксперты констатировали, что«в 60 лет у тех людей, которые спали пять часов или меньше, риск ранней смерти был на 25 процентов выше».Доктор Северин Сабиа подчеркнула, что спать рекомендуется от семи до восьми часов в сутки, поэтому важно способствовать хорошей гигиене сна: в спальне должно быть тихо, темно, комфортно по температуре. Сон с меньшей продолжительностью влияет на возможность развития хронических заболеваний: результаты показывают, что короткий сон связан с мультиморбидностью, заявила эксперт.

