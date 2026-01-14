Врач Бурмистрова: умеренная нагрузка способствует снижению уровня сахара в крови
По словам врача, активность способствует снижению уровня сахара в крови и поддержанию нормального индекса массы тела. Также подвижный образ жизни улучшает настроение и стрессоустойчивость.
Бурмистрова советует проходить в день 10 тыс. шагов, заниматься скандинавской ходьбой, плаванием или йогой. Полезными она назвала и силовые тренировки, при отсутствии противопоказаний. Кроме того, эксперт рекомендует выполнять аэробные упражнения.
