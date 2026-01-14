ЕЕR: Озвучен скрытый фактор риска заболеваний глаз

Риски развития глазных заболеваний усиливают продукты с избытком сахара, особенно фруктозы. К этому выводу пришли специалисты китайского Второго медицинского университета Шаньдуна.Ученые сосредоточили внимание на фруктозе, являющейся сегодня одним из главных источников добавленного сахара в меню. Значимая часть фруктозы поступает в организм в составе сахарозы и промышленных подсластителей.Рост ее потребления приводит к увеличению числа людей с избыточным весом, диабетом второго типа и метаболическим синдромом. А все эти состояния связаны с болезнями глаз, хотя до последнего времени оставалось неясным, способна ли фруктоза сама по себе оказывать влияние на зрение.Ранее уже было установлено, что «передозировка» фруктозы даёт старт сразу нескольких процессов, опасных для глаз. Метаболизм этого соединения в печени вызывает истощение энергетических запасов клеток, синтез мочевой кислоты, усиление окислительного стресса и хронического воспаления. К тому же, фруктоза приводит к нарушению липидного обмена и ослаблению кишечного барьера.Новый китайский мета-анализ особо пристально рассмотрел особенности оси «кишечник–мозг–глаз». Опыты на мышах доказали: при изменениях в составе кишечной микробиоты при избытке сладостей усиливаются воспалительные сигналы, затрагивающие сетчатку, сосудистую оболочку глаза, макулу и ослабляющие механизмы регуляции внутриглазного давления.В комплексе эти негативные факторы ослабляют глазные ткани, тем более, в условиях метаболического стресса. Это понимание, считают исследователи, поможет улучшить качество профилактики и лечения заболеваний глаз.

