Возникающая ночью ксеростомия может указывать на резкий скачок сахара в крови

Некоторые предупреждающие признаки гипергликемии и диабета 2 типа могут быть более выраженными ночью, констатируют специалисты.Гормоны сна влияют на выработку инсулина, поэтому диабет, если он возникает, может проявляться более значительными симптомами по ночам, – об этом проинформировала Клиника Майо. В частности, одним из ночных симптомов диабета является ксеростомия, которая может указывать на резкий скачок уровня сахара в кровиКсеростомия представляет собой состоянию, при котором слюнные железы во рту не могут вырабатывать достаточное количество слюны, чтобы поддерживать естественную смазку слизистой ткани. Как результат, возникает избыточная сухость во рту. Такая сухость говорит о том, что организм пытается использовать свои запасы влаги для выведения излишков сахара в крови. Само повышение уровня сахара в крови ночью, по мнению исследователей, может происходить под влиянием нескольких факторов.«Основной причиной длительного высокого уровня сахара в крови ночью является обильный ужин или перекус перед сном. К тому же высвобождение определенных гормонов в течение ночи может повысить резистентность клеток к инсулину», - рассказали специалисты Клиники Майо.Другими возникающая ночью проблемами, которые могут указывать на резкий скачок сахара в крови, медики назвалиплохой сончастое пробуждение, чтобы помочиться или попить водыголовную больтошноту.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки