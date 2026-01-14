«Ногти-ложки» сигнализируют о дефиците железа — врач Строков
Витамины и минералы играют жизненно важную роль в поддержании нашего здоровья. Без некоторых важных питательных веществ мы можем заболеть, в результате чего у нас могут возникнуть серьезные заболевания. Одним из таких минералов является железо, и без него мы можем стать анемичными
Железодефицитная анемия является распространенной формой анемии, которая возникает, когда в крови не хватает достаточного количества здоровых эритроцитов.
В случае железодефицитной анемии организм не может вырабатывать достаточное количество гемоглобина — вещества, позволяющего эритроцитам переносить кислород. Поэтому неудивительно, что многие люди с железодефицитной анемией испытывают усталость и одышку.
"Менее известный симптом железодефицитной анемии поражает ногти. Пациенты могут страдать от «ногтей-ложек». Ногти-ложки (койлонихия) — это мягкие ногти, которые выглядят вогнутыми. Углубление обычно достаточно велико, чтобы вместить каплю жидкости", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.
Часто ногти-ложки являются признаком железодефицитной анемии или заболевания печени, известного как гемохроматоз, при котором ваше тело поглощает слишком много железа из пищи, которую вы едите.
«Ногти-ложки также могут быть связаны с сердечными заболеваниями и гипотиреозом».
Ломкие ногти, которые легко ломаются, также являются признаком железодефицитной анемии.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил valyuha в категорию Разное
Добавить комментарий