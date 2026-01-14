«Ногти-ложки» сигнализируют о дефиците железа — врач Строков

«Вырезанные» ногти, также известные как «ногти-ложки», могут быть признаком железодефицитной анемии.Витамины и минералы играют жизненно важную роль в поддержании нашего здоровья. Без некоторых важных питательных веществ мы можем заболеть, в результате чего у нас могут возникнуть серьезные заболевания. Одним из таких минералов является железо, и без него мы можем стать анемичнымиЖелезодефицитная анемия является распространенной формой анемии, которая возникает, когда в крови не хватает достаточного количества здоровых эритроцитов.В случае железодефицитной анемии организм не может вырабатывать достаточное количество гемоглобина — вещества, позволяющего эритроцитам переносить кислород. Поэтому неудивительно, что многие люди с железодефицитной анемией испытывают усталость и одышку."Менее известный симптом железодефицитной анемии поражает ногти. Пациенты могут страдать от «ногтей-ложек». Ногти-ложки (койлонихия) — это мягкие ногти, которые выглядят вогнутыми. Углубление обычно достаточно велико, чтобы вместить каплю жидкости", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.Часто ногти-ложки являются признаком железодефицитной анемии или заболевания печени, известного как гемохроматоз, при котором ваше тело поглощает слишком много железа из пищи, которую вы едите.«Ногти-ложки также могут быть связаны с сердечными заболеваниями и гипотиреозом».Ломкие ногти, которые легко ломаются, также являются признаком железодефицитной анемии.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки