В России начали применять новый препарат для лечения рака

Отечественный радиофармацевтический лекарственный препарат "Ракурс, 223Ra" прошел регистрацию и уже поступил в медучреждения России. Об этом сообщается в Telegram-канале Федерального медико-биологического агентства (ФМБА)."Радиофармацевтический лекарственный препарат "Ракурс, 223Ra" разработан Федеральным научно-клиническим центром радиологии и онкологии ФМБА России в Димитровграде. Препарат прошел государственную регистрацию и разрешен к использованию в клинической онкологии. Первая партия уже поступила в медицинские учреждения Российской Федерации", - говорится в сообщении.В ФМБА уточнили, что препарат предназначен для лечения определенных видов онкозаболеваний, преимущественно при метастазах в костях. А радиоактивное излучение воздействует на костные метастазы, уменьшая болевой синдром и улучшая качество жизни пациентов.

