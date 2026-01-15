Женщинам после родов нужно заниматься сексом

Врачи настойчиво советуют молодым мамам срочно приступать к занятиям сексом вскоре после родов. Именно эти упражнения наиболее эффективно защитят женщин от недержания.Вполне возможно, что вместо упражнений Кегеля молодым мамам после родов врачи будут рекомендовать оргазмы для того, чтобы помочь их мышцам восстановиться. Исследование показывает, что занятия сексом более эффективно укрепляют мышцы тазового дна, чем специфические физические нагрузки. К такому выводу пришли учёные из Индии, который опросили целую группу молодых мам.Часть женщин по просьбе исследователей занималась сексом или мастурбировала помимо традиционных упражнений Кегеля. А другая часть придерживалась традиционного режима нагрузок, включая многократные напряжения и расслабления мышц, окружающих мочевой пузырь, ягодицы и влагалище. Результаты показали, что у группы на оргазмах сформировались более сильные мышцы тазового дна.Но что ещё более важно, сексуальная жизнь этих женщин наладилась, а это представляло несомненную пользу и для мам, и для молодых пап. Известно, что после родов женщины длительное время воздерживаются от секса, и это может стать причиной супружеских измен, как показывает практика, поскольку потребность в интимной жизни у мужчин не снижается.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки