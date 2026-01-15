Кардиолог Габинский рассказал, что скрывается за внезапной смертью у молодых

Кардиолог Габинский: внезапную смерть у молодых людей часто вызывают неустановленные или недообследованные болезни сердца.В интервью уральского кардиолога, профессора Яна Габинского прозвучало предупреждение об опасно высоком уровне сердечных заболеваний среди россиян. Габинский сообщил, что в России фиксируются повышенные показатели смертности от патологий системы кровообращения. Этому в том числе способствует проблема недообследованности. Многие люди живут, не зная о своих проблемах с сердцем. Как результат, возникают внезапные, шокирующие всех инфаркты в еще совсем молодом возрасте, включая события с фатальным исходом. По словам ученого, внезапную смерть у молодых россиян часто вызывают именно неустановленные сердечные и сосудистые патологии.«Мы удивляемся, когда к нам поступают 30-летние мужчины с впервые возникшим сердечным приступом. Их ничего не беспокоило, они занимались спортом, а потом вдруг случился приступ. Но с помощью специальных исследований мы видим, что у них есть поражение коронарных сосудов, которое себя никак не проявляло», - рассказал профессор Габинский порталу E1.ru.Кардиолог уточнил, что при имеющихся скрытых нарушениях фактором их усугубления и развития острых состояний могут оказаться разные обстоятельства. Например, генетическая предрасположенность, метаболические проблемы, повышенный уровень холестерина, неправильное питание.«Например, человек употребляет много углеводов, которые являются токсинами для сосудистой стенки», - уточнил эксперт.Габинский посоветовал не только стараться вести здоровый образ жизни, иметь адекватные физические нагрузки, но и периодически обследоваться, проходить профосмотры – это не только помогает выявить имеющиеся нарушения, но также позволяет осознать степень риска, учит готовности к критическим моментам.«60% людей умирают от болезней системы кровообращения, не доезжая до стационара: либо внезапная смерть, либо скорую вызвали слишком поздно», - проинформировал врач.

