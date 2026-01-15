Женщинам перечислили причины снижения либидо в браке

Сексолог Алессандра Араужо заявила, что у некоторых женщин, которые состоят в браке, со временем пропадает либидо. Причины этого она перечислила в разговоре с изданием Metropoles.Во-первых, по словам Араужо, одним из главных врагов либидо является предсказуемость. Она объяснила, что со временем в браке пропадает новизна и таинственность, которые являются важными элементами сексуального возбуждения.Во-вторых, сексуальное желание может убивать стресс, который накапливается из-за работы, воспитания детей и домашних обязанностей. «Хронический стресс повышает уровень кортизола — гормона, который напрямую снижает либидо. Мозг переходит в режим выживания, а не в режим удовольствия», — пояснила она.В-третьих, либидо может пропасть, поскольку партнер не уделяет женщине внимание на протяжении дня, добавила Араужо. «Если она весь день чувствовала себя незаметной, недооцененной и истощенной, невозможно включить желание вечером. Прелюдия начинается гораздо раньше: с разговоров, взаимодействия и заботы», — подчеркнула она.Такая проблема может возникнуть и из-за изменений в организме, которые произошли после появления на свет ребенка или с возрастом. В качестве примера сексолог привела боль во время полового акта и сухость влагалища, которые вынуждают женщину избегать интимной близости.

