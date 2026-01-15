Людям с бессонницей подсказали неочевидный способ быстро уснуть

Ношение носков в постели помогает уснуть быстрее, считает врач общей практики Тэмсин Льюис. Неочевидный способ бороться с бессонницей она подсказала в беседе с Metro.Льюис уточнила, что носки помогают людям с бессонницей, так как в них ногам становится теплее.«Когда ноги согреваются, к ним поступает больше крови, что помогает снизить температуру тела. Это снижение является одним из главных факторов, способствующих засыпанию», — объяснила врач.Льюис добавила, что согласно исследованию 2018 года, люди, носившие носки, спали на 32 минуты дольше и в целом улучшили качество сна на 7,6 процента по сравнению с теми, кто спал без носков.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки