Людям с бессонницей подсказали неочевидный способ быстро уснуть
Льюис уточнила, что носки помогают людям с бессонницей, так как в них ногам становится теплее.
«Когда ноги согреваются, к ним поступает больше крови, что помогает снизить температуру тела. Это снижение является одним из главных факторов, способствующих засыпанию», — объяснила врач.
Льюис добавила, что согласно исследованию 2018 года, люди, носившие носки, спали на 32 минуты дольше и в целом улучшили качество сна на 7,6 процента по сравнению с теми, кто спал без носков.
