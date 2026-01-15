Раскрыта связь между употреблением алкоголя и деменцией

Алкоголь может ускорить биологическое старение мозга, заявила врач-психиатр Аня Топивала.Специалистка подчеркнула, что чем дольше человек злоупотребляет алкоголем, тем выше становится риск когнитивных нарушений. По ее словам, долгосрочное воздействие этилового спирта приводит к разрушению клеток мозга, а с возрастом провоцирует развитие болезни Альцгеймера или сосудистой деменции.Для снижения этого риска она посоветовала пить не более 14 порцийспиртных напитков в неделю. При этом, по ее словам, важно распределить эту норму на три или четыре дня так, чтобы несколько дней в неделю провести вообще без алкоголя.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки