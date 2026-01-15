Раскрыты полезные эффекты 20-минутного дневного сна
Во-первых, утверждает Тая, короткий дневной сон восстанавливает умственную работоспособность. Когнитивные функции, конечно, не станут выше нормального уровня, но проблемы, спровоцированные усталостью, исчезнут, пояснил он.
Среди других преимуществ дневного сна специалист выделил восстановление внимания, скорости обработки информации, гибкости мышления и исполнительных функций, таких как самоконтроль и способность решать проблемы. При этом он подчеркнул, что если поспать днем более 20-30 минут, то эффект будет противоположным: человек проснется с чувством растерянности и усталости.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил lavrentiya в категорию Разное
Добавить комментарий