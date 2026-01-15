Скачки уровня сахара связаны с повышенным риском развития болезни Альцгеймера

Исследование, проведенное учеными из Ливерпульского университета, показало, что скачки уровня сахара в крови после еды могут повышать риск развития болезни Альцгеймера.Хотя исследования давно указывают на тесную связь между гипергликемией, диагностированным сахарным диабетом 2 типа и инсулинорезистентностью и ухудшением состояния головного мозга, в частности, повышением риска когнитивных нарушений и деменции, основные механизмы этого явления изучены недостаточно.Используя данные из британского биобанка UK Biobank, команда проанализировала генетические данные более чем 350 000 человек в возрасте от 40 до 69 лет. Они сосредоточились на маркерах того, как организм перерабатывает сахар, включая уровень глюкозы натощак, уровень инсулина и уровень сахара в крови, измеренные через два часа после еды. Используя метод менделевской рандомизации, они проверили, могут ли эти признаки играть причинную роль в риске развития деменции.Результаты показали, что у людей с более высоким уровнем сахара в крови после еды (постпрандиальная гипергликемия) риск развития болезни Альцгеймера был на 69% выше. Это не объяснялось изменениями общего размера мозга или повреждением белого вещества, что позволяет предположить, что риск может быть обусловлен более тонкими механизмами.«Это открытие может помочь в формировании будущих стратегий профилактики, подчеркивая важность контроля уровня сахара в крови не только в целом, но и, в частности, после еды», - сказал соавтор исследования Эндрю Мейсон.«Сначала нам необходимо воспроизвести эти результаты в других популяциях и этнических группах, чтобы подтвердить связь и лучше понять лежащие в её основе биологические механизмы. Если результаты подтвердятся, исследование может проложить путь к новым подходам к снижению риска развития деменции у людей с диабетом», - резюмирует соавтор исследования Вики Гарфилд.

