Топ-10 упражнений на ноги с гантелями дома, в зале: для мужчин, женщин

Вместе с тренером разбираем технику и составляем план занятия.Гантели — удобный инвентарь, подходящий для проработки разных зон. Эффективны они и для тренировки ног. При правильном выборе упражнений и хорошей технике можно развивать силу и выносливость нижней части тела без использования громоздких тренажёров, а также создать красивый рельеф.Рекомендации для тренировки«Рассказываем о том, как правильно делать упражнения на ноги с гантелями», — Владимир Гераськин, элит-тренер групповых программ World Class.С гантелями можно проработать квадрицепсы, бицепсы бедра, ягодичные и мышцы голеней практически так же качественно, как в тренажёрном зале, а при правильном выборе веса нагрузка становится плавной, контролируемой и функциональной. Такой формат удобен как начинающим, так и продвинутым спортсменам — если подобрать нужный вес и амплитуду, можно адаптировать тренировку под любые цели: от повышения силы до улучшения формы ног.Подбор веса — ключевой этап, от которого зависят и техника, и прогресс. Слишком лёгкие гантели не оказывают нужной нагрузки на мышцы, а чрезмерно тяжёлые заставляют нарушать технику и перегружать суставы.Для большинства начинающих оптимальный диапазон — 2-6 кг на каждую гантель. Такой вес позволяет освоить правильную технику, научиться контролировать положение корпуса и выполнять упражнения в полную амплитуду. Главный ориентир — последние два-три повторения должны даваться с усилием, но без потери качества движения.Опытные спортсмены могут использовать 8-16 кг на каждую гантель или даже больше, если техника стабильна. Ноги — крупная группа мышц, ей требуется более существенная нагрузка. Однако даже продвинутым атлетам важно увеличивать вес постепенно, ориентируясь на контроль движения и стабильность корпуса.Как понять, что пора увеличить вес?Вы легко выполняете все повторения и чувствуете минимум утомления.Техника остаётся идеальной даже в финальных повторениях.Нет ощущения «забитости» мышц после упражнения.Прогресс в силе и объёме мускулов замедлился.Если всё совпадает, увеличьте вес на 1-2 кг или добавьте два-три повторения.Техника безопасностиРабота с гантелями кажется простой, но именно в упражнениях на ноги чаще всего возникают ошибки, ведущие к перегрузке коленей и поясницы. Чтобы тренировка была эффективной и безопасной, стоит соблюдать несколько правил.Основные принципы безопасностиДержите корпус стабильным. Поясница не прогибается, грудная клетка раскрыта, живот напряжён.Колени направлены туда же, куда и носки. Не допускайте завалов внутрь — это опасно для связок.Движение начинается с бёдер. Особенно в приседах и выпадах: сначала отводится таз, а не корпус вперёд.Контролируйте эксцентрику. Опускание всегда медленнее подъёма — не бросайте вес вниз.Гантели держите близко к телу. Это снижает нагрузку на поясничный отдел.Работайте в удобной обуви. Жёсткая, стабильная подошва обеспечивает устойчивость.При появлении резкой боли или хруста нужно прекратить движение и проверить технику. Грамотное выполнение важнее веса.Топ-10 упражнений с гантелями для ногВсе упражнения можно выполнять как дома, так и в зале.Присед с гантелямиВключает квадрицепс, ягодицы и бицепс бедра в работу.Техника выполненияВстаньте прямо. Гантели в руках по бокам или у плеч. Стопы расположите чуть шире тазобедренных суставов.На вдохе согните колени, отводя таз назад, держите грудь приподнятой и не наклоняйтесь излишне вперёд. Колени не выходят за линию носка.На выдохе поднимитесь в исходное положение.Румынская тяга с гантелямиНагрузка направлена на заднюю поверхность бедра и ягодицы.Техника выполненияВстаньте прямо. Гантели держите в руках, колени слегка согнуты.На вдохе наклоните корпус вперёд, немного отводя таз назад и сохраняя спину прямой.Работайте плавно, почувствуйте растяжение мышц задней части ног.На выдохе поднимитесь в исходное положение.ВыпадыЭто упражнение развивает силу ног и улучшает баланс.Техника выполненияВстаньте прямо, руки с гантелями вытянуты вдоль корпуса.Из положения стоя сделайте шаг вперёд и согните оба колена до угла 90 градусов, передняя нога будет принимать основную вашу нагрузку. Колено нижней ноги не касается пола, а передней – не выходит за носок.Оттолкнитесь передней ногой от пола и вернитесь в исходное положение.Держите корпус вертикально.Чередуйте рабочую ногу.Болгарские сплит-приседыЭто одно из лучших упражнений для ягодиц.Техника выполненияОдна нога стоит на опоре сзади, гантели в руках. Корпус прямой.Сгибайте переднюю ногу, опускаясь дальним коленом точно вниз в пол, но не ставьте колено.Почувствуйте, как отлично включаются ягодичные мышцы в работу на подъёме вверх. Темп держите ровный, без рывков, работайте плавно.На выдохе вернитесь в исходное положение.Повторите на вторую сторону.Присед сумо с гантельюУпражнение даёт мощную нагрузку на внутреннюю поверхность бедра и ягодицы.Техника выполненияСтопы поставьте шире плеч, носки разверните под углом 45 градусов наружу. Гантели держите двумя руками спереди, между ног.На вдохе отведите таз назад и согните колени.Во время приседа почувствуйте мощную нагрузку на внутреннюю поверхность бедра. Ориентируйтесь на комфортную глубину приседа, угол в коленных суставах – примерно 90 градусов.На выдохе вернитесь в исходное положение.Румынская тяга сумоУпражнение направлено на ягодицы.Техника выполненияПоставьте стопы шире плеч, носки разверните под углом 45 градусов наружу, гантели держите перед собой.На вдохе слегка согните колени, выполните наклон корпуса вперёд и вниз, отводя таз назад.На выдохе поднимитесь в исходное положение.Сохраняйте нейтральное положение позвоночника. Взгляд направлен вперёд перед собой.Латеральные выпады с гантелямиУкрепляет ноги и развивает функциональную силу.Техника выполненияВозьмите гантель в правую руку. Встаньте прямо, левую руку поставьте на пояс.Сделайте длинный шаг в сторону левой ногой, таз отведите назад, колено в нижней точке согнуто и направлено слегка в сторону.Далее выполните толчок ногой от пола. Вернитесь в исходное положение.Выполните на противоположную сторону.Наклоны на одной ногеУпражнение помогает проработать каждую сторону отдельно, в работу включаются ягодичные мышцы и мышцы задней поверхности бедра.Техника выполненияШагните одной ногой слегка назад и расположите эту ногу на пальцах, вес тела держите на впереди стоящей ноге, оба колена слегка согнуты.Руки с гантелями вытяните и держите их по бокам впереди стоящей ноги.Наклонитесь корпусом вперёд и вниз, сохраняя ровную спину и отводя таз назад.На выдохе примите исходное положение.Повторите на вторую ногу.Подъём на носки с гантелямиПростое, но очень эффективное упражнение для икроножных мышц.Техника выполненияГантели держите в руках вдоль корпуса, спина прямая, плечи расправлены.Движение — вверх на носки.Поднимайтесь максимально высоко, а затем плавно опускайтесь вниз.Выполняйте в комфортном для вас темпе.Ягодичный мост с гантелямиОсновная нагрузка – ягодичные мышцы. Также включаются мышцы бёдер и кора.Техника выполненияЛягте на спину, гантели расположите на бедрах сверху.Ноги согните в коленях до угла в 90 градусов.Сохраняя естественные изгибы позвоночника, на выдохе поднимите таз вверх, напрягая ягодичные мышцы.После верните таз вниз в исходное положение.Держите плечи опущенными, стопы всегда плотно прижаты к полу.Как составить тренировку?Тренировка должна быть построена так, чтобы задействовать все основные мышцы ног: квадрицепсы, ягодицы, бицепс бедра и аддукторы. Ниже — две схемы для новичков и продвинутых.Тренировка для новичков:круговой формат;восемь упражнений (кроме самых сложных вариантов);12-15 повторений;два-три круга;отдых — 1-1,5 минуты между кругами.Такая схема улучшает технику, укрепляет суставы и подготавливает мышцы к более серьёзным нагрузкам.Тренировка для продвинутых:силовой формат;пять-шесть упражнений;10-12 повторений;три-четыре подхода;отдых — 60-90 секунд.Комбинируйте одно базовое упражнение (присед, румынская тяга), одно на ягодицы и заднюю поверхность (сплит-присед, ягодичный мост), одно — на квадрицепс, одно — на стабилизацию или баланс.Пример тренировкиПрисед с гантелями — три подхода по 12 повторений.Румынская тяга — три подхода по 12 повторений.Болгарский сплит-присед — три подхода по 10 повторений на каждую ногу.Наклоны на одной ноге — два подхода по 101 повторению.Подъём на носки — три подхода по 15 повторений.Ягодичный мост — три подхода по 12 повторений.Такой комплекс нагружает ноги равномерно и способствует росту силы и улучшению формы. Относитесь внимательно к каждому движению, и прогресс не заставит себя ждать.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки