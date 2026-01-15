Признаки ожирения печени можно увидеть в туалете: врач
Самой распространенной печеночной патологией среди современных людей является неалкогольная жировая болезнь печени, подразумевающая различные неблагоприятные процессы, ассоциированные с ожирением органа. Особенно сильно подвержены этой проблеме люди с избыточным весом, малоподвижные и злоупотребляющие пищей, насыщенной жиром и рафинированными углеводами.
В беседе с «МедикФорум» врач-терапевт Тамара Ильинская заметила, что на начальных стадиях неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) характеризуется неспецифическими симптомами – например, повышенной утомляемостью, сонливостью. Однако по мере ухудшения в состоянии печени с ожирением могут меняться моча и стул человека.
«Неалкогольная жировая болезнь печени, как правило, не опасна для жизни сама по себе, но иногда все же может давать осложнения. Примерно у 20 процентов пациентов с жирной печенью состояние прогрессирует до второй стадии, характеризуемой воспалением», - сообщила медик.
По словам Ильинской, в таких обстоятельствах ткань печени подвергается риску повреждений, связанных с затвердением, фиброзом, рубцеванием, циррозом. Кроме того, могут повреждаться сосуды, развивается внутренний варикоз.
Одним из признаков опасной трансформации печени является изменившийся стул.
«Стул может стать черным и смолистым, а также иметь неприятный запах», - подсказала специалист.
Терапевт объяснила, что этот признак может говорит о повреждении сосудов и внутреннем кровотечении.
Кроме того, при патологии печени стул может выглядеть непривычно светлым.
«Если стул очень бледный, это может указывать на проблемы с желчевыводящей системы».
Данные изменения требуют обращения к врачу – особенно, если помимо них наблюдаются другие неблагополучные признаки, резюмировала эксперт.
