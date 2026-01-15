Чистить кровеносные сосуды опасно для здоровья: терапевт Ескова

Терапевт Ирина Ескова призвала не увлекаться чисткой артерий от холестериновых бляшек, предупредив об опасности подобных способов оздоровления.Повышенный уровень холестерина ведет к возникновению бляшек, сужающих кровеносные артерии, из-за чего ухудшается идущий сквозь них кровоток и повышаются риски сердечных заболеваний, инсульта. Но можно ли очистить артерии от этих холестериновых накоплений? В своем интервью врач Ескова пояснила, что медицина знает только хирургические способы борьбы с подобным сужением сосудов – в этих случаях пациентам проводится шунтирование или же в сосуды устанавливаются стенты.Многообразные домашние способы чистки артерий не только не дают нужного эффекта, но еще и потенциально опасны.«Чистить кровеносные сосуды с помощью таблеток, капельниц или народных методов может быть опасно для здоровья», - сказала Ескова, беседуя с «Москвой 24».Специалистка объяснила, что структура холестериновых бляшек, которые формируются на внутренних сосудистых стенках, является плотной и жесткой. Такие бляшки нельзя растворить или как-то еще удалить без риска повреждения самой сосудистой ткани.«Не рискуйте, когда предлагают «чистку» чудодейственными средствами. Так можно только ухудшить состояние», – предупредила врач.Что касается народных рецептов, терапевт заметила, что в лучшем случае они окажутся бесполезными.

