Биолог рассказала о влиянии молока на умственные способности
Эксперт сообщила, что молоко обладает сбалансированным набором нутриентов, которые могут косвенно способствовать поддержанию и улучшению когнитивных функций. Она пояснила, что белки и аминокислоты в составе молока — это строительный материал для нейротрансмиттеров, участвующих в передаче сигналов между нейронами, что важно для памяти и концентрации.
«Витамины группы B, особенно В12 и В2, необходимы для нормального функционирования нервной системы, они поддерживают производство энергии в мозге и улучшают когнитивные процессы. Кальций и магний важны для передачи нервных импульсов и здоровья нервных клеток, а жирные кислоты, которые есть в основном в цельном молоке, поддерживают структуру клеточных мембран мозга и участвуют в его развитии и функционировании», — поделилась биолог.
По словам Лялиной, натуральное молоко полезно для детей, подростков и взрослых, нуждающихся в поддержке памяти, внимания и общего когнитивного здоровья. При этом эксперт подчеркнула, что для выраженного улучшения остроты ума необходим комплексный подход: правильное питание, сон, физическая активность и умственная нагрузка.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил validol в категорию Разное
Добавить комментарий