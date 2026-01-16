Врач Ткачева: пик физической формы приходится на возраст до 36 лет

Пик физической формы приходится на возраст до 36 лет, после этого возраста начинается постепенная потеря мышечной массы, которая ускоряется в пожилом возрасте, рассказала директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета профессор, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.Саркопения — грозное состояние, связанное со снижением мышечной силы у пожилых людей. По данным РГНКЦ Пироговского университета, саркопения встречается у 10–27% людей старше 60 лет, а у лиц старше 80 лет распространенность саркопении достигает 50% в зависимости от критериев оценки.«Пик мышечной силы и функциональных возможностей действительно приходится на 26–36 лет. Начиная примерно с этого возраста, человек теряет в среднем 3–5% мышечной массы каждые 10 лет. Сначала это почти незаметно, но со временем снижение мышечной силы и выносливости может привести к развитию саркопении — одного из ключевых возраст-ассоциированных состояний», — отметила профессор.В основе развития саркопении лежит целый комплекс биологических механизмов. С возрастом в мышцах накапливаются поврежденные митохондрии, нарушаются процессы аутофагии и регенерации, уменьшается число моторных единиц и преимущественно теряются быстро сокращающиеся мышечные волокна. Усиливается хроническое воспаление, меняется гормональный фон.«Особое значение имеет снижение уровня физической активности. Скелетные мышцы — это активная эндокринная система, вырабатывающая миокины, влияющие на обмен веществ, состояние костной ткани, сердечно-сосудистой системы и даже когнитивные функции. При гиподинамии уменьшается выработка миокинов, усиливается воспалительный фон. В результате формируется самоподдерживающийся процесс мышечного старения, который ускоряет развитие саркопении», — добавила Ткачева.Однако, даже если человек начинает активно двигаться во взрослом или пожилом возрасте, это приносит ощутимую пользу.«У людей, которые начали регулярно заниматься физической активностью после 36 лет, физические показатели улучшились на 5–10%, а темпы возрастного снижения мышечной массы замедлялись. Ключевыми мерами против саркопении сегодня считаются регулярные физические нагрузки, прежде всего силовые, адекватное потребление белка и коррекция дефицита витамина D, а также ранняя диагностика снижения мышечной силы и функциональных возможностей. Именно мышечная сила и скорость ходьбы, а не только объем мышечной массы, признаны наиболее значимыми маркерами риска неблагоприятных исходов», — подчеркнула доктор.

