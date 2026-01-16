Депрессия у пожилых людей может быть признаком заболевания головного мозга

Согласно новому исследованию, депрессия в пожилом возрасте может быть ранним признаком серьезного заболевания головного мозга.Как пишут исследователи в статье, опубликованной в журнале General Psychiatry, депрессия чаще и раньше встречается у пожилых людей, у которых впоследствии развивается болезнь Паркинсона или деменция с тельцами Леви.Исследователи обнаружили, что риск развития депрессии у этих людей неуклонно возрастает, достигая пика примерно за три года до постановки диагноза болезни Паркинсона или деменции.Кроме того, по словам исследователей, у пациентов с болезнью Паркинсона или деменцией наблюдается более высокий уровень депрессии, чем у людей с другими хроническими заболеваниями.«Эти результаты согласуются с предположением, что депрессия является ранним проявлением нейродегенеративных изменений, в конечном итоге приводящих к болезни Паркинсона и деменции с тельцами Леви», — заключила исследовательская группа во главе с Кристофером Роде из университетской больницы Орхуса в Дании.Как отмечают исследователи в пояснительных записках, примерно 30–40% людей с болезнью Паркинсона или деменцией с тельцами Леви страдают депрессией.Однако до сих пор не было ясно, служит ли эта депрессия предвестником надвигающегося заболевания головного мозга или же это естественная реакция человека на инвалидизирующую болезнь, заявили исследователи.В рамках нового исследования ученые проанализировали данные более чем 17 700 датчан, страдающих болезнью Паркинсона или деменцией с тельцами Леви.Исследовательская группа сравнила показатели депрессии у пожилых людей с показателями пожилых людей, страдающих другими хроническими заболеваниями, такими как ревматоидный артрит, заболевания почек и остеопороз.Результаты показали, что депрессию, связанную с болезнью Паркинсона или деменцией, нельзя полностью объяснить эмоциональной нагрузкой, связанной с жизнью с хроническим заболеванием.Другие хронические заболевания не показали столь же значительного увеличения риска депрессии, что позволяет предположить, что депрессия может быть связана с ранними изменениями в мозге, а не с эмоциональной реакцией на ухудшение здоровья.Результаты оказались особенно поразительными для деменции с тельцами Леви, где, по словам исследователей, уровень депрессии был даже выше, чем при болезни Паркинсона.«После постановки диагноза болезни Паркинсона или деменции с тельцами Леви, сохраняющаяся высокая частота случаев депрессии подчеркивает необходимость повышения клинической осведомленности и систематического скрининга на наличие симптомов депрессии у этих пациентов», — отмечает Роде. «Таким образом, наш главный вывод — что болезнь Паркинсона и деменция с тельцами Леви связаны со значительно повышенным риском развития депрессии до и после постановки диагноза по сравнению с другими хроническими заболеваниями — остается в силе».Это не означает, что у каждого человека, страдающего депрессией, в конечном итоге разовьется заболевание головного мозга, такое как болезнь Паркинсона или деменция, подчеркнули исследователи.Вместо этого, по мнению исследователей, депрессия может служить тревожным сигналом для пожилых людей, подверженных риску развития этих заболеваний головного мозга.

