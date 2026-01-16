Эндокринолог раскрыла способ сделать белый хлеб полезнее

Врач-эндокринолог Алессия Ронельт раскрыла способ хранения белого хлеба, при котором он становится полезнее.Ронельт указала, что одной из самых популярных претензий к хлебу является содержание в нем крахмала. По ее словам, это вещество не очень полезно, особенно для пожилых людей. Однако, если булку перед употреблением заморозить, крахмал поменяет структуру и станет резистентным. «Резистентный крахмал — это особый вид клетчатки. Он медленно переваривается, помогает дольше ощущать сытость и уменьшает скачки сахара в крови», — объяснила врач.Ронельт заявила, что ее совет работает не только с хлебом, но и с любыми продуктами, содержащими крахмал. Например, она посоветовала попробовать заморозить перед употреблением отварной картофель или рис.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки