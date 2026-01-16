Названы увеличивающие риск рака желудка продукты

Врач-онколог Евгений Черемушкин назвал продукты, употребление которых увеличивает риск рака желудка. Он также рассказал, какие еще факторы провоцируют это заболевание.Врач отметил, что увеличить риск рака желудка может регулярное употребление жареной, острой и соленой еды, а также любых других продуктов, которые вызывают воспаление. Кроме того, заболевание может провоцировать очень горячий чай, так как он тоже становится причиной воспаления.Черемушкин уточнил, что рак желудка вызывают и другие факторы, которые провоцируют повреждение слизистой. В их число, помимо неправильного питания, доктор включил курение и злоупотребление жевательным табаком.«Хронические воспаления — это всегда дорога к раку. (…) Поэтому мы всегда призываем не курить, нормально питаться, вести здоровый образ жизни», — добавил онколог.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки