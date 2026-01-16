5 возможных причин вздутия

Это очень неприятный симптом, который мешает заниматься спортом, встречаться с друзьями и просто вести нормальный образ жизни. И вот основные причины вздутия.Недостаточное потребление клетчаткиЕжедневная нехватка пищевых волокон может вызвать вздутие живота. Недостаток клетчатки в вашем организме может привести к трудностям в переваривании пищи, а также к запорам.Недостаточное потребление белкаНе пропускайте потребление белка, так как это также может привести к вздутию живота, а подобный симптом сильно мешает набирать хорошую спортивную форму и полноценно тренироваться.Жевательная резинкаЖвачки очищают полость рта от бактерий после приема пищи и помогают обуздать тягу к еде. Но их частое употребление также может привести к вздутию живота. Не увлекайтесь резинками.Напитки через соломинкуДа, это рекомендуется, чтобы избавить зубы от контакта с сахаром. Но питье через соломинку может привести к вздутию, ведь с ними вы заглатываете больше воздуха. Поэтому, если вы хотите иметь плоский живот, подумайте о том, чтобы отказаться от соломинки, да и от слишком сладких напитков тоже.Злоупотребление алкоголемУпотребление слишком большого количества алкоголя может способствовать избыточному жиру на животе, что помешает вам достичь плоского живота. Алкоголь (особенно пиво) часто оказывается причиной вздутия.

