5 возможных причин вздутия
Недостаточное потребление клетчатки
Ежедневная нехватка пищевых волокон может вызвать вздутие живота. Недостаток клетчатки в вашем организме может привести к трудностям в переваривании пищи, а также к запорам.
Недостаточное потребление белка
Не пропускайте потребление белка, так как это также может привести к вздутию живота, а подобный симптом сильно мешает набирать хорошую спортивную форму и полноценно тренироваться.
Жевательная резинка
Жвачки очищают полость рта от бактерий после приема пищи и помогают обуздать тягу к еде. Но их частое употребление также может привести к вздутию живота. Не увлекайтесь резинками.
Напитки через соломинку
Да, это рекомендуется, чтобы избавить зубы от контакта с сахаром. Но питье через соломинку может привести к вздутию, ведь с ними вы заглатываете больше воздуха. Поэтому, если вы хотите иметь плоский живот, подумайте о том, чтобы отказаться от соломинки, да и от слишком сладких напитков тоже.
Злоупотребление алкоголем
Употребление слишком большого количества алкоголя может способствовать избыточному жиру на животе, что помешает вам достичь плоского живота. Алкоголь (особенно пиво) часто оказывается причиной вздутия.
