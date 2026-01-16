Врач Пантус рассказала, как выспаться при работе в режиме нон-стоп

Для жизни в режиме 24/7 необходимо уделять особое внимание сну, ведь он играет основную роль в восстановлении. О том, как просыпаться отдохнувшим, рассказала врач превентивной медицины Анастасия Пантус.Во-первых, в спальне должно быть темно и прохладно. Только в этих условиях организм полноценно вырабатывает мелатонин - гормон, помогающий нам вовремя засыпать и восстанавливаться.Во-вторых, выключать телефон надо хотя бы за час до сна. Нервная система должна успокоиться, иначе мозг останется в режиме обработки информации.В-третьих, утро должно быть активирующим. Важно запустить микроциркуляцию, пробудить лимфатическую систему и вернуть телу тонус после ночного восстановления. В разговоре с Life.ru эксперт советует использовать мягкие растирания, легкое простукивание по подключичным зонам и массаж шеи. Это помогает убрать утреннюю отечность, ускорить движение лимфы и "включить" тело изнутри.Затем можно заняться дыхательными практиками. Врач обращает внимание на технику капалабхати - энергичное ритмичное дыхание с активным коротким выдохом и пассивным вдохом. Она быстро очищает дыхательные пути, насыщает кровь кислородом и заметно повышает уровень бодрости.В-четвертых, необходимо поддерживать уровень витамина D3, который напрямую связан с ощущением бодрости и качеством пробуждения.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки