Раскрыты возникающие до проблем со здоровьем признаки алкоголизма
Как отметила Верна, при алкоголизме сначала меняется поведение человека. Среди признаков этого заболевания она назвала раздражительность, возникающие без причины перепады настроения, повышенную конфликтность с окружающими, снижение производительности труда и провалы в памяти.
Как утверждает Силва, нередко алкоголики начинают лгать, изолироваться от окружающих и испытывать трудности в личных и профессиональных отношениях. По словам психолога, это говорит о том, что алкоголь уже негативно влияет на поведение, причем вне зависимости от количества выпитых напитков.
Иллюстрация к статье:
