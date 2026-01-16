Насколько опасно есть сырой овёс

Некоторые продукты питания вроде муки нельзя есть в сыром виде, но что насчёт овса? Эксперты рассказали, насколько он съедобен в сыром виде.Вы вполне можете использовать сырой овёс в смузи, делать овсяные хлопья на ночь или применять их для приготовления вкусных закусок. Но насколько безопасен этот злак в сыром виде, и не провоцирует ли он тошноту? Овсяные хлопья - один из самых популярных видов овса, который производят из стопроцентно лущёной, чистой овсяной крупы. Её пропаривают, нарезают, а потом раскатывают. Овёс быстрого приготовления представляет собой группу, которую разрезают на несколько частей, а потом готовят на пару и раскатывают.Пропаривание овса помогает свести к минимуму риск присутствия патогенных микроорганизмов и делает его безопасным для употребления в сыром виде. Вот почему рецепты, в которых используются сырые овсяные хлопья или хлопья быстрого приготовления, безопасны для употребления.Кроме того, овсяные хлопья можно употреблять и без предварительной подготовки. Например, когда вы хотите приготовить печенье без выпечки. Но некоторые люди имеют более чувствительный пищеварительный тракт, поэтому если вы впервые пробуете сырой овес, то вводите его в свой рацион медленно и пейте при этом больше жидкости.

