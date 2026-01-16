Терапевт Ким: насыщенные витаминами А, С и D продукты помогают сохранять бодрость зимой

Продукты, насыщенные витаминами А, С и D, а также богатые кальцием, магнием и насыщенными жирами, способствуют улучшению самочувствия и поддержанию крепкого здоровья зимой, когда организм перешел в "энергосберегающий режим". Об этом рассказала врач-терапевт ГКБ № 15 Ольга Ким в телеграм-канале столичного Депздрава.По словам специалиста, в холодное время года важно включать в рацион цитрусы, бананы, картофель, чеснок, морковь, семена льна, бобовые и другие продукты, богатые витаминами и минералами.Кроме того, на ежедневной основе следует употреблять полезные жиры, чтобы тело получало необходимые калории и энергию. Их основным источником являются – оливковое масло, топленое масло (гхи), грецкие орехи, миндаль, тыквенные и подсолнечные семечки."Рыба: лосось, скумбрия, сельдь, тунец – богаты омега-3 жирными кислотами. Авокадо – источник полезных мононенасыщенных жиров (полезно для здоровья сердца)", – добавила терапевт.Немалую пользу организму зимой могут принести горячие напитки. К примеру, травяной чай с добавлением лимона или имбиря, а также различные компоты и морсы из ягод.При этом важно тщательно следить за количеством употребляемого сахара. Потребность в нем естественным образом повышается в холодную пору, отметила специалист, однако незнание меры чревато плохими последствиями для здоровья.Нутрициолог Алла Макарова в беседе с "Радио 1" уточнила, что к изменению привычек следует подходить серьезно. Включение полезных продуктов и грамотное разделение приемов пищи лишь на время не принесут должного результата.Она предложила отказаться от жестких диет, после которых нередко происходит срыв и ухудшение состояние организма из-за голодовок, и вместо этого раз и навсегда поменять отношение к еде."Формула успеха проста: привычное здоровое питание + питьевой режим + сон + движение. Когда это становится нормой, исчезает стресс от праздников или случайных срывов", – подчеркнула Макарова.

