Употребление льняного масла может вредить организму: врач Морошкина

Гастроэнтеролог Елена Морошкина: при неправильном употреблении льняного масла могут пострадать желудок, поджелудочная железа.Врач Морошкина сообщила в интервью о тех случаях, когда употребление льняного масла может вредить организму. В частности, медик посоветовала не есть его натощак – это небезопасно для органов пищеварительной системы.«Масло на голодный желудок стимулирует сильное сокращение желчного пузыря – при этом повреждается слизистая желудка и двенадцатиперстной кишки, возрастает нагрузка на поджелудочную железу», - заметила медик, беседуя с «Газетой.Ru».Морошкина предупредила, что при неблагоприятном сценарии развития событий камни, присутствующие в желчном пузыре, могут из-за приема масла натощак прийти в движение и перекрыть протоки. Помочь пострадавшему человеку можно будет только инвазивным путем.Также с неправильным употреблением масла связаны риск повреждения печени и появление целого ряда неприятных, дискомфортных или очень болезненных симптомов, сказала гастроэнтеролог:«Могут появиться горечь во рту, изжога, тошнота, тяжесть и дискомфорт в эпигастрии или правом подреберье. Также может возникнуть острая сильная боль, рвота, потемнение мочи, или кожа приобретет желтоватый цвет».Елена Морошкина добавила, что льняное масло как продукт обладает многими достоинствами: оно содержит необходимые организму микроэлементы, полезные жирные кислоты. Однако воспринимать его как некое чудодейственное средство и тем более как лекарство не следует. Вопреки бытующему мнению, такое масло не лечит запоры. Эксперт, в целом для организма полезнее употреблять семена льна, нежели готовое масло – они содержат клетчатку, а их полезные свойства подтверждены многими клиническими исследованиями.«Любое растительное нерафинированное масло следует употреблять в небольшом количестве – с едой, без нагревания», - резюмировала эксперт.

