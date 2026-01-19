Россиянам рекомендовали снижать давление добрыми делами
Как утверждает кардиолог, у людей, которые проявляют доброту и совершают хорошие дела, кровяное давление обычно ниже, чем у тех, кто этого не делает.
«Когда мы оказываем помощь другим, делаем добрые дела, вырабатываются гормоны счастья, уменьшается уровень напряжения. И как следствие, снижается артериальное давление», — пояснил врач.
Гандельман также посоветовал россиянам ежедневно совершать добрые поступки, чтобы поддерживать давление в пределах нормы.
