Полезнее американского фастфуда: можно ли похудеть на шаурме

15 января отметили Международный день шаурмы. Пищевой технолог Ольга Козырева рассказала, чем вредно это блюдо. Казалось бы, шаурма — продукт, который нельзя назвать злом.Все-таки в его составе овощи, мясо, лаваш.... Не самые страшные, а местами даже полезные для фигуры продукты. Однако это не совсем так.«Лаваш, приготовленный из белой муки, жирный соус на основе майонеза, овощи, чистота которых вызывает вопросы, и мясо, прошедшее длительную термическую обработку, — все это говорит не в пользу шаурмы как элемента здорового питания, — отмечает пищевой технолог Ольга Козырева. — Высокий гликемический индекс белой муки приводит к скачкам уровня сахара в крови. Жирное мясо становится серьезной нагрузкой для поджелудочной железы и печени. Неизвестно, насколько хорошо промыты овощи, а значит, есть риск попадания микробов и плесени в организм».Эксперт добавляет, что соус в продукте, как правило, содержит большое количество жиров, в том числе трансжиров, что делает его не самым полезным дополнением к блюду.«Поэтому лучше избегать покупной шаурмы. Готовьте это блюдо дома, используя качественные и свежие продукты. Такая шаурма, приготовленная из проверенных ингредиентов, не нанесет вреда вашему здоровью», — заключила Козырева.Никакого майонезаБрутч — традиционное блюдо армянский кухни, которое даже включено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Мясо для него запекается в духовке, что снижает содержание жиров. А соус для брутча делается не из майонеза, а на основе мацони (кисломолочный продукт, напоминающий йогурт. — «ВМ»). В рецепте используют минимум масла.От друзей из АзииЧасто азиаты вместо классического лаваша используют рисовое тесто. Его раскатывают в тонкие плоские блинчики. А когда такие блинчики высыхают, то повара смачивают их в воде до эластичного состояния и заворачивают внутрь овощи, мясо, креветки.... Вообще, такое блюдо называется спринг-ролл. Но по концепции оно довольно похоже на шаурму.ВегетарианцамФалафель в лаваше обычно выбирают те, кто с недоверием относится с перегретому на вертеле мясу. Это жареные во фритюре шарики из измельченного нута с пряностями. Несмотря на то что фалафель готовят с маслом, его все равно можно сделать менее вредным, если добавить в блюдо побольше свежих овощей. Кроме того, для уменьшения калорийности вместо майонеза можно использовать греческий йогурт.По отдельностиШаурма на тарелке — еще один относительно полезный способ употребления знаменитого блюда. При такой подаче вы получите все ингредиенты для шаурмы — овощи, лаваш, мясо, соус.... Но они будут лежать отдельно друг от друга. А ваша задача самостоятельно «собрать» и съесть блюдо. Подобная подача позволяет контролировать количество съеденного, например мяса или соуса.Добавим салатШаурма в листьях салата — еще одна полезная вариация блюда, богатая клетчаткой. К тому же подобное угощение положительно повлияет на ЖКТ за счет большего количества овощей. Кстати, чтобы придать такой шаурме необычный вкус, в нее можно добавить домашний соус гуакамоле из авокадо.Прямая речьАндрей Звонков, врач-терапевт:«На самом деле шаурма намного полезнее, чем американский фастфуд, который многие потребляют каждый день. Если вы следите за фигурой, то можно попросить убрать майонезный соус, или добавлять меньше мяса, или вообще его исключить. Сейчас много различных альтернатив, например кто-то кладет картофельную котлету».

