Аэробные упражнения не защищают детей от метаболического синдрома

Высокая аэробная нагрузка не даёт детям защиты от развития метаболического синдрома. К такому печальному выводу пришли исследователи из Университета Ювяскюля в Финляндии.Финское исследование показало, что интенсивная аэробная подготовка не даёт защиты детям от метаболического синдрома. А количество жировой ткани в детском организме искажает результаты, которые получались в нескольких предыдущих исследованиях, подтверждающих защитный эффект аэробной подготовки. При этом плохая аэробная подготовка не является признаком наличия метаболического синдрома у взрослых, но хорошая подготовка может указывать на отсутствие факторов риска этого синдрома.В ходе исследования изучалось, как размер и состав тела влияют на связь между аэробной выносливостью и метаболическим синдромом - набором факторов риска метаболических и сердечно-сосудистых заболеваний, который характеризуется высоким содержанием жира в организме, повышенным артериальным давлением, резистентностью к инсулину, высоким показателем триглицеридов и низким уровнем липопротеинов высокой плотностью, которые называют «хорошим» холестерином.Полученные данные показывают, что никакая аэробная подготовленность не является фактором риска метаболического синдрома у детей. Если разделить эту подготовленность на общую массу тела, то у детей с хорошей физической подготовкой риск развития метаболического синдрома ниже. Однако этот защитный эффект спорта, по-видимому, связан с разницей в жировой массе, а вовсе не с аэробной выносливостью.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки