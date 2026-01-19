6 распространенных ошибок в душе

Не считайте, что прием душа это настолько простая процедура, что вы не сможете здесь совершить ошибку. Вот те из них, что наиболее распространены.Частый прием душаВы когда-нибудь задумывались, что слишком частый прием душа вызывает проблемы с кожей, волосами и общим состоянием здоровья? Ваша кожа производит здоровые бактерии и выделяет натуральные масла, которые действительно помогают ей оставаться увлажненной и здоровой. Многократное мытье может лишить кожу этих масел и бактерий, что вызовет зуд и сухость. И помимо сухости кожи, вредные бактерии могут начать проникать через сухие трещины на коже. Воздействие на организм обычных бактерий и грязи также не всегда плохо. Это помогает развивать иммунную систему организма, делая его сильнее. Но частота приема душа зависит от климата, в котором вы живете. В жаркую погоду обязательно следует регулярно принимать душ.Неправильное мылоИспользование неправильного мыла также может плохо сказаться на коже. Слишком сильное мыло, такое как антибактериальное, может в конечном итоге убить "хорошие" бактерии вместе с "плохими". Это позволит проникнуть вредным бактериям, устойчивым к антибиотикам. Жесткое и сильное мыло также может сделать кожу сухой. Мягкое, нежное мыло, содержащее масла и увлажнители, лучший и самый безопасный вариант для вас.Нестиранные полотенцаВлажные полотенца являются питательной средой для бактерий, дрожжей, плесени и вирусов. Грязное полотенце может вызвать грибок ногтей на ногах, зуд спортсменов, микоз и бородавки. Чтобы избежать этого, меняйте или стирайте полотенце не реже одного раза в неделю и убедитесь, что оно высыхает между использованиями. Повесьте его расправленным на вешалку для полотенец, а не на крючок, чтобы быстрее высохло. Стирайте полотенца чаще, когда вы больны и если в вашем доме влажно, например, летом.Частое мытье волосЕсли у вас не жирная кожа головы, то вам, вероятно, не нужно мыть голову ежедневно. Если у вас кудрявые, жесткие или химически обработанные волосы, мойте их реже, чтобы они не становились слишком сухими. Попробуйте увеличить интервалы между мытьем и посмотрите, как это будет выглядеть. Даже если вы тренируетесь или потеете каждый день, лучше придерживаться регулярного графика мытья головы. Кроме того, с годами вам не нужно использовать шампунь так часто, потому что кожа головы выделяет меньше жира.Использование горячей водыСлишком горячая вода тоже вредна. Она сделает вашу кожу и волосы очень сухими, шелушащимися и ломкими. Кроме того, если у вас есть хронические заболевания кожи, такие как псориаз или экзема, вам обязательно следует избегать чрезмерного количества горячей воды. Теплая вода по-прежнему рекомендуется, а горячая – нет.Старая мочалкаМочалка очень эффективна для мытья тела, но она также является идеальным укрытием для микробов. Если вы используете мочалку на регулярной основе, убедитесь, что вы регулярно очищаете ее, кипятя в воде или в разбавленном отбеливателе. Также не рекомендуется каждый день оставлять мочалку в душе. Иногда вы должны дать ей высохнуть на солнце, и это поможет избавиться от микробов.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки