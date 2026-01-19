Врач Фомина предупредила о главных опасностях сильного мороза для здоровья

В мороз особенно страдают люди с гипертонией, ишемической болезнью сердца, те, кто перенес инфаркт и инсульт, больные с атеросклерозом, рассказывает врач-терапевт Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета Минздрава России Яна Фомина. Дело в том, что при низких температурах скачет давление, что увеличивает нагрузку на сердце и замедляет кровообращение. Сосуды то сужаются при выходе на улицу, то расширяются - в тепле."Для сосудов это как постоянное дерганье за резинку. Риски здесь такие: гипертонические кризы, приступы стенокардии, повышенная вероятность инфарктов и инсультов", - цитирует врача MK.RU.Вредит сильный мороз и детям. По словам врача-терапевта Елены Кудряшовой, они не всегда понимают, что на улице очень холодно."Поэтому заметить, что ребенок обморозился, можно порой только по белым кругам у него на щеках. Оказалось, что ему было холодно до такой степени, что он уже пальцы рук или ног отморозил", - делится опытом педиатр и замечает, что категорически нельзя сразу помещать обмороженную часть тела в горячую воду.Такая манипуляция может повредить сосуды. Ассистент кафедры морфологии Института анатомии и морфологии Пироговского университета Минздрава России Вячеслав Артищев советует увести обмороженного с холода, снять промерзшую и мокрую одежду, согревать сухим теплом."Наложите термоизолирующую повязку. Дайте теплое питье. Обеспечьте покой. Срочно к врачу! В зависимости от степени (от I до IV, вплоть до омертвения тканей) требуется разное, часто хирургическое лечение", - говорит врач.Еще одна группа риска при морозе - пациенты с проблемами бронхолегочной системы (ХОБЛ, бронхиальная астма, хронический бронхит). Так у человека с бронхиальной астмой он может спровоцировать бронхоспазм - острое состояние.Мужчины часто стесняются пользоваться специальным кремом для мороза, а это неправильно, убеждена врач-дерматолог и косметолог Лейла Мамедова."Современный уход для мужчин - это не про эстетику, а про здоровье и про собственный комфорт, - подытожила Лейла Мамедова. - И это не требует десятка разных баночек, в которых мужчины могут запутаться. Это всего лишь два-три средства. И взамен мужчины получат комфорт и ухоженный внешний вид".

