Врач рассказала, как часто можно есть колбасу и сосиски без риска развития рака

ВОЗ уже много лет назад признала научным фактом вред ежедневного употребления колбасы, заявила НСН Лидия Ионова.Колбасу и сосиски без вреда для здоровья можно есть раз в неделю или в две недели, заявила НСН врач-диетолог Лидия Ионова.Ежедневное употребление колбасы увеличивает риск развития колоректального рака из-за нитратов и канцерогенов в ее составе, рассказала руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен, передает РИА Новости. Ионова эту информацию подтвердила.«Это абсолютно верно, ВОЗ уже много лет назад признала это научным фактом. Колбаса – это не продукт для ежедневного употребления. Если вы ее употребляете раз в неделю, раз в две недели, то это никак не повлияет на ваше здоровье. А если есть колбасу каждый день, к сожалению, последствия могут быть именно такими. Никакую колбасу в этом смысле нельзя считать безопасной, это всегда продукт переработки. Это касается и сосисок, и сарделек. Безопасно есть кусок мяса, который запечен в духовке вами лично. Нужно делать выбор в пользу натурального продукта, а не переработанного», - рассказала она.Нитраты могут содержаться в овощах и фруктах, нитриты – в колбасе и других мясных продуктах, поэтому их употребление нужно ограничивать, а от последних лучше отказаться вовсе, ранее рассказала НСН диетолог Марият Мухина.

