ФНЦ ПИ: Назван способ защиты студентов от выгорания
Студенты все чаще страдают от роста учебной нагрузки, эмоционального напряжения и неопределенности, а это заметно увеличивает риски хронического стресса и выгорания. Эксперты решили выяснить, есть ли внутренний психологический ресурс, способный смягчать данные негативные эффекты.
В ноябре 2024 года был осуществлён масштабный онлайн-опрос студентов младших курсов колледжей и университетов. Вопросы касались уровня осознанной саморегуляции, психологического благополучия, а также степень трех форм стресса: острого, хронического и воспринимаемого.
Анализ выявил строгую закономерность: чем выше был уровень осознанной саморегуляции, то есть, понимания цели и стремления к ней, тем ниже показатели всех видов стресса, а психологическое благополучие, напротив, выше.
Учёные пришли к выводу, что саморегуляция является не только ресурсом благополучия, но и своего рода «буфером», способным смягчать разрушительное влияние стресса.
Исследователи акцентируют: наряду с осознанным целеполаганием стресс могут снижать оптимизм, самоэффективность, жизнестойкость.
