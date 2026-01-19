ФНЦ ПИ: Назван способ защиты студентов от выгорания

Специалисты Федерального научного центра психологических и междисциплинарных исследований (ФГБНУ «ФНЦ ПИ»), в ходе новой работы выяснили, как можно заметно снизить негативное влияние стресса на психологическое благополучие студентов. Результаты исследования опубликованы в журнале Consortium PSYCHIATRICUM.Студенты все чаще страдают от роста учебной нагрузки, эмоционального напряжения и неопределенности, а это заметно увеличивает риски хронического стресса и выгорания. Эксперты решили выяснить, есть ли внутренний психологический ресурс, способный смягчать данные негативные эффекты.В ноябре 2024 года был осуществлён масштабный онлайн-опрос студентов младших курсов колледжей и университетов. Вопросы касались уровня осознанной саморегуляции, психологического благополучия, а также степень трех форм стресса: острого, хронического и воспринимаемого.Анализ выявил строгую закономерность: чем выше был уровень осознанной саморегуляции, то есть, понимания цели и стремления к ней, тем ниже показатели всех видов стресса, а психологическое благополучие, напротив, выше.Учёные пришли к выводу, что саморегуляция является не только ресурсом благополучия, но и своего рода «буфером», способным смягчать разрушительное влияние стресса.Исследователи акцентируют: наряду с осознанным целеполаганием стресс могут снижать оптимизм, самоэффективность, жизнестойкость.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки