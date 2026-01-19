Врач Ковалева: виноград «шайн мускат» опасен при проблемах с ЖКТ и диабете

Популярный крупный виноград «шайн мускат» не стоит употреблять людям с диабетом и проблемами ЖКТ из-за большого содержания сахара и клетчатки, рассказала врач-гастроэнтеролог медицинского центра «Будь Здоров» на Рязанском проспекте Александра Ковалева.По словам доктора, «шайн мускат» может принести пользу организму, так как содержит большое количество полезных веществ – калия, кальция, железа, витаминов А и С. Также в составе винограда есть полифенол ресвератрол, ассоциированный со снижением риска колоректального рака и уровня холестерина.«Кроме того, корейский виноград (выведен в Японии, но его называют иногда и корейским) – источник клетчатки, которая помогает поддерживать нормальную функцию кишечника. Однако для ряда людей с хроническими заболеваниями он не рекомендован: например, из-за большого количества сахара в составе виноград не следует употреблять людям с сахарным диабетом 2-го типа. Кроме того, пациенты с обострением хронических заболеваний ЖКТ могут также отметить усиление вздутия живота и появление диареи после потребления винограда, так как продукт с высоким содержанием сахара и клетчатки в составе приводит к увеличению образования свободного газа в кишечнике», – предупредила врач.

