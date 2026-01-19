Новый метод позволяет прогнозировать приступы астмы за пять лет вперед

Исследователи из Массачусетской больницы общего профиля Бригхэма и Каролинского института разработали новый метод прогнозирования обострений астмы с высокой степенью точности. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.Астма — одно из самых распространенных хронических заболеваний в мире, поражающее более 500 миллионов человек. Обострения астмы, обычно называемые приступами астмы, являются основной причиной заболеваемости и расходов на здравоохранение.Несмотря на распространенность астмы, в настоящее время врачам не хватает надежных биомаркеров для выявления пациентов с высоким риском будущих приступов. Существующие методы часто не позволяют отличить стабильных пациентов от тех, кто склонен к тяжелым обострениям.В исследовании были проанализированы данные трех крупных групп пациентов с астмой, насчитывающих в общей сложности более 2500 человек, на основе многолетних электронных медицинских карт. Исследователи использовали высокопроизводительный метод, называемый метаболомикой, для измерения содержания малых молекул в крови людей, страдающих астмой.Они выявили важную взаимосвязь между двумя классами метаболитов, сфинголипидами и стероидами, и контролем астмы. В частности, они установили, что соотношение сфинголипидов и стероидов может прогнозировать риск обострений в течение 5-летнего периода. В некоторых случаях модель могла различать время до первого обострения между группами высокого и низкого риска почти на целый год.«Одна из самых больших проблем в лечении астмы заключается в том, что в настоящее время у нас нет эффективного способа определить, у какого пациента в ближайшем будущем разовьется тяжелый приступ», — говорит Джессика Ласки-Су из Массачусетской больницы общего профиля Бригхэм и Гарвардской медицинской школе. «Наши результаты решают важную нерешенную проблему. Измеряя баланс между определенными сфинголипидами и стероидами в крови, мы можем с точностью до 90% выявлять пациентов из группы высокого риска, что позволяет врачам вмешиваться до возникновения приступа».Исследователи обнаружили, что, хотя уровни отдельных метаболитов давали некоторое представление о состоянии здоровья, соотношение сфинголипидов и стероидов оказалось наиболее эффективным показателем, определяющим будущее здоровье.«Мы обнаружили, что взаимодействие сфинголипидов и стероидов определяет профиль риска. Этот подход, основанный на соотношении, не только имеет биологическое значение, но и является аналитически надежным, что делает его весьма подходящим для разработки практичного и экономически эффективного клинического теста», — говорит Крейг Э. Уилок из Института экологической медицины Каролинского института.Исследователи считают, что эти результаты представляют собой значительный шаг на пути к персонализированной медицине при астме. Клинический анализ, основанный на этих соотношениях, может быть легко внедрен в стандартных лабораториях, помогая врачам выявлять пациентов, которые выглядят стабильными, но имеют скрытые метаболические нарушения.Однако исследователи подчеркивают, что результаты необходимо дополнительно подтвердить, прежде чем тест можно будет использовать в клинической практике. В частности, необходимы дополнительные исследования на пациентах с астмой, включая прямые клинические испытания и анализ экономической эффективности.

