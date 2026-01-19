Названы три внешних признака высокого уровня холестерина

Терапевт и эндоскопист сети клиник «Семейная» Нино Джавахия перечислила три внешних признака, которые могут указывать на высокий уровень холестерина в крови.Первым внешним признаком проблемы Джавахия назвала появление на лице, веках или на теле ксантом — бляшек желтоватого цвета, которые по сути являются внутрикожными скоплениями жиров, в частности, холестерина и триглицеридов. Врач объяснила, что они образуются из-за нарушения липидного обмена.Джавахия добавила, что при повышенном уровне холестерина может появиться так называемая роговичная дуга — светлое или желтовато-белое кольцо по периферии роговицы. «Роговичная дуга формируется из отложения холестерина и жиров. Стоит отметить, что эта офтальмологическая патология не представляет опасности для зрения», — уточнила она.По словам врача, у людей с повышенным уровнем холестерина также часто есть лишний вес. Она объяснила этот факт тем, что в рационе людей с избыточной массой тела присутствует большое количество калорийной и содержащей трансжиры пищи.

